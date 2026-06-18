Legenden, Neulinge und Co.: Die WM-Trikots und ihre Aufnäher

SID 18.06.2026 • 10:45 Uhr Sämtliche Spieler haben bei ihrem WM-Auftakt kleine Aufnäher auf ihren Trikotärmeln getragen. Was steckt dahinter?

Für die WM in den USA, Kanada und Mexiko hat sich die FIFA etwas Besonderes überlegt. Verschiedene Aufnäher (Patches) auf dem Trikot sollen beispielsweise die Legenden und Neulinge von anderen Spielern abheben. Ganz uneigennützig ist die Neuerung allerdings nicht, für den Fußball-Weltverband ist es (selbstverständlich) ein lukratives Geschäft. Dazu gibt es weitere Aufnäher, soziale Botschaften und verschiedene Farben beim Turnierlogo. Ein Überblick:

DAS TURNIERLOGO

Die Aufnäher auf dem rechten Ärmel mit dem Turnierlogo haben alle auf dem Trikot – ob Spieler oder Schiedsrichter. Allerdings in unterschiedlichen Farben: Gold ist nur für die Mannschaften, die bereits die WM gewonnen haben. Dazu gehören Titelverteidiger Argentinien sowie Uruguay, Deutschland, Brasilien, England, Frankreich und Spanien. Alle anderen Nationen tragen schwarze oder weiße Aufnäher, je nach Trikotfarbe.

DIE LEGENDEN

Unterhalb des Turnierlogos trägt Manuel Neuer einen „Legacy-Patch“ – der Aufnäher ist Spielern vorbehalten, die mindestens an ihrer fünften WM teilnehmen. Dazu gehören neben Neuer noch Luka Modric (Kroatien), Yuto Nagatomo (Japan) sowie die beiden Superstars Lionel Messi (Argentinien) und Cristiano Ronaldo (Portugal), für die es sogar schon die sechste WM ist. Ronaldo ist dabei etwa mit seinem legendären Jubel dargestellt. Der mexikanische Kult-Torhüter Guillermo Ochoa zählt nicht dazu, da er zwar in sechs WM-Kadern stand, aber (bislang) nur bei drei Endrunden zum Einsatz kam.

DIE DEBÜTANTEN

Beim DFB-Team war das „Debüt-Patch“ beim Auftakt in Houston (7:1 gegen Curacao) besonders häufig zu sehen, denn 17 Spieler im Kaders von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreiten in diesem Jahr ihre erste WM. Zu den prominentesten Neulingen gehören neben Florian Wirtz auch Lamine Yamal (Spanien) und Erling Haaland (Norwegen). Übrigens: Die Aufnäher waren nur mit Klebstoff befestigt, bis auf ein paar Probleme bei Schottlands Kapitän Andy Robertson beim Auftakt gegen Haiti blieben sie aber wohl allesamt haften.

GOLDENER SCHUH UND GOLDENER HANDSCHUH

Kylian Mbappé trägt als bester Torschütze der WM 2022 einen Aufnäher mit dem Goldenen Schuh, ebenso Harry Kane (England/2018) und James Rodríguez (Kolumbien/2014). Das Abzeichen für den Gewinner des Goldenen Handschuhs als beste Torhüter vergangener Turniere bekommen Emiliano Martínez (Argentinien/2022) und Thibaut Courtois (Belgien/2018) – und eigentlich auch Neuer. Der beste Turnierkeeper beim deutschen WM-Titel 2014 wird aber während des ganzen Turniers das Legenden-Patch tragen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf SID-Nachfrage mitteilte.

WOFÜR DAS ALLES?

Natürlich Profit für die FIFA. Die Aufnäher werden nach den Spielen vom Trikot entfernt und anschließend in eine Topps-Sammelkarte eingearbeitet. Der Spieler signiert die Karte zusätzlich, wodurch sie nochmal enorm an Wert gewinnt. Allerdings wird es noch dauern, bis Sammler die begehrten Karten zufällig aus einer Packung ziehen können: Der Lizenzvertrag der FIFA mit Fanatics, der Muttergesellschaft von Topps, beginnt erst 2031, nachdem der aktuelle Vertrag mit Panini über Sticker und Sammelkarten ausgelaufen ist.

UND SONST?