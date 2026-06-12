WM 2026: Schiedsrichter-Experte sagt Rot-Flut voraus

SID 12.06.2026 • 20:04 Uhr Schiri-Experte Lutz Wagner prophezeit bei der WM viele Rote Karten.

Schiedsrichter-Experte Lutz Wagner erwartet nach den drei Roten Karten im Eröffnungsspiel für den weiteren WM-Verlauf noch mehr Platzverweise wegen Notbremsen. Dies liege an der Schnelligkeit des Spiels, aber auch an der augenscheinlichen Leitlinie des Fußball-Weltverbandes. Er glaube, dass die „FIFA sehr darauf bedacht ist, gewisse Dinge sehr konsequent und auch sehr strikt zu ahnden“, sagte der Schiedsrichter-Lehrwart der FAZ.

Wagner erwartet viele Rote Karten bei der WM

Zwar habe jeder Unparteiische die Möglichkeit, seinen eigenen Stil in die Leitung der Partien einfließen zu lassen. Aber: „Wenn die FIFA vor dem Turnier vorgibt, dass so etwas wie die Notbremse sehr konsequent geahndet werden soll und die Schiedsrichter nicht nach Ausreden für den Spieler suchen sollen, dann ist das einfach so.“

Schiedsrichter Wilton Sampaio aus Brasilien hatte im Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) den Südafrikanern Yaya Sithole (50.) und Themba Zwane (84.) sowie Mexikos César Montes (90.+2) die Rote Karte gezeigt. Zwei der Platzverweise waren die Folge einer Notbremse.