SID 23.06.2026 • 20:22 Uhr Jamie Leweling macht ein besonderes Versprechen an Deutschland. Es geht um eine Frisur.

Jamie Leweling hat mit seiner Hommage an den ehemaligen Weltklassestürmer Ronaldo für Aufsehen gesorgt – und will dem Brasilianer nicht nur auf dem Platz nacheifern.

„Wenn wir das Finale gewinnen, mache ich mir die Frisur, auf jeden Fall“, sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler mit Blick auf das legendäre „Dreieck“ auf dem Kopf des Angreifers bei der WM 2002 und ergänzte: „Das ist ein Versprechen an Deutschland!“

Leweling hatte im Vorfeld der WM sein Profilbild bei Instagram geändert und dort eine Fotomontage gezeigt, einen Mix aus Ronaldo und ihm selbst, inklusive der berühmten Frisur. Der kleine Scherz des 25-Jährigen, der wie einst „Il Fenomeno“ jetzt in der Nationalmannschaft die „9“ trägt, sprach sich sogar bis nach Brasilien herum.

Die Reporterin Bruna Dealtry des brasilianischen Senders CazéTV organisierte für Leweling ein Trikot der Selecao, versehen mit einer Widmung von Ronaldo für Leweling.

„Das war als Spaß gedacht“, sagte Leweling im Teamquartier über seine Aktion im Netz, diese habe aber „so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass auch der echte Ronaldo mir ein Trikot geschenkt hat. Das hat mich sehr gefreut.“