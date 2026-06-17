Diomande: "Es ist, als wäre ich kein Mensch mehr"

SID 17.06.2026 • 18:36 Uhr Yan Diomande gibt vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Deutschland tiefe Einblicke in sein Inneres.

Senkrechtstarter Yan Diomande (19) hat sich drei Tage vor dem Gruppenspiel gegen Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit äußert emotionalen Worten an seine verstorbene Schwester Roxane gewandt. „Ich habe das geschrieben, weil ich möchte, dass du weißt: Ich werde dafür sorgen, dass du weiterlebst. Ich werde dafür sorgen, dass jeder deinen Namen kennt. Die ganze Welt“, schrieb er vor dem Duell der Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) am Samstag (22 Uhr im LIVETICKER) in einem Brief, der auf „The Players‘ Tribune“ veröffentlicht wurde.

Dort machte der Profi vom Bundesligisten RB Leipzig auch auf die aus seiner Sicht ungelösten Fragen zu dem Tod der damals 15-jährigen Roxane aufmerksam. „Jemand hat ihr auf einer Party etwas ins Getränk gemischt, und sie ist nie wieder aufgewacht. Sie ist nicht mehr da“, schilderte Diomande: „Vielleicht war es Eifersucht. Vielleicht ist es einfach etwas, das in unserem Land passiert. Vielleicht hätte ich dich beschützen können. Ich weiß es nicht.“

Wenige Wochen nach seinem Wechsel zum spanischen Klub CD Leganés Anfang 2025 sei er darüber informiert worden – kurz nachdem er im Alter von 18 Jahren sein Profi-Debüt gegen Real Madrid gegeben hatte. Der Flügelspieler, der beim 1:0-Auftaktsieg gegen Ecuador mit zahlreichen gelungenen Offensivaktionen glänzte, beschrieb in dem langen Text mehrfach, dass er seine Karriere seiner Schwester verdanke. „Du warst diejenige, die nie aufgehört hat, daran zu glauben.“

Diomande: „Jetzt fühle ich gar nichts mehr“