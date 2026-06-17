Lionel Messi erklärt seine Tränen: "Habe schwere Tage durchgemacht"

Nach seinem ersten von drei Toren wurde Lionel Messi emotional. Der Superstar wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, atmete tief durch, schien sichtlich mitgenommen.
Messi erklärt seine Tränen
Lionel Messi erlebt beim WM-Auftakt der Argentinier eine magische Nacht. Nach seinem ersten Treffer bricht der Superstar allerdings in Tränen aus. Im Nachgang erklärt er, was es damit auf sich hat.
„Ich habe nach dem ersten Tor geweint, aber das hatte überhaupt nichts mit Fußball zu tun“, offenbarte Messi nach dem beeindruckenden 3:0-Auftaktsieg der Argentinier.
Messi erklärt: „Einige schwere Tage durchgemacht“
„Ich habe einige schwere Tage durchgemacht, aber ich bin der gesamten Delegation und meinen Mannschaftskameraden dankbar, denn sie standen mir immer zur Seite und haben mir viel Kraft gegeben“, fuhr Messi fort. Weitere Details nannte der 38-Jährige nicht.
Messi hatte an der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einmal mehr Geschichte geschrieben und den Torrekord von Miroslav Klose eingestellt.
Der Argentinier erzielte seine WM-Treffer 14, 15 und 16 und zog damit bei seiner sechsten Endrunde mit dem früheren DFB-Stürmer in der Rangliste der besten WM-Torschützen gleich.