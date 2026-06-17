Lionel Messi erklärt seine Tränen: "Habe schwere Tage durchgemacht"

Julius Schamburg 17.06.2026 • 06:36 Uhr Lionel Messi erlebt beim WM-Auftakt der Argentinier eine magische Nacht. Nach seinem ersten Treffer bricht der Superstar allerdings in Tränen aus. Im Nachgang erklärt er, was es damit auf sich hat.

Nach seinem ersten von drei Toren wurde Lionel Messi emotional. Der Superstar wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, atmete tief durch, schien sichtlich mitgenommen.

„Ich habe nach dem ersten Tor geweint, aber das hatte überhaupt nichts mit Fußball zu tun“, offenbarte Messi nach dem beeindruckenden 3:0-Auftaktsieg der Argentinier.

Messi erklärt: „Einige schwere Tage durchgemacht“

„Ich habe einige schwere Tage durchgemacht, aber ich bin der gesamten Delegation und meinen Mannschaftskameraden dankbar, denn sie standen mir immer zur Seite und haben mir viel Kraft gegeben“, fuhr Messi fort. Weitere Details nannte der 38-Jährige nicht.