Live im TV: Laura Wontorra zieht Robert Andrich auf

Johannes Vehren 15.06.2026 • 18:38 Uhr Moderatorin Laura Wontorra versucht Robert Andrich aus der Reserve zu locken und zieht einen frechen Vergleich zwischen Kap Verde und Bayer Leverkusen. Die Antwort des Kapitäns der Werkself folgt prompt.

Robert Andrich hat eine verbale Breitseite von Moderatorin Laura Wontorra abbekommen. Bei der WM-Partie zwischen Spanien und Kap Verde hat die 37-Jährige einen frechen Vergleich zu Andrichs Verein Bayer Leverkusen gezogen.

Beide sprachen im Vorlauf des Spiels bei MagentaTV über die sensationelle und überraschende Qualifikation von Kap Verde für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Andrich stellte klar, was für ein krasser Außenseiter der eigenständige Inselstaat mit rund 590.000 Einwohnern sei.

Wontorra muss über eigenen Spruch lachen

Während der Übertragung wurden nochmal die Szenen eingeblendet, als sich Kap Verde für die WM qualifizierte und Wontorra sagte zu ihrem Experten-Kollegen: „Die Bescheinigung, dass es zum ersten Mal zu einer Weltmeisterschaft geht: Das ist fast so wie, wenn man mit Bayer Leverkusen Deutscher Meister wird, oder?“

Als sie ihren Satz beendet hatte, musste die Moderatorin lachen und der 31-Jährige, der 2024 mit Leverkusen die Schale holte, antwortete verdutzt: „Siehst du das wirklich so unwahrscheinlich wie die Kap Verden bei der WM?“

Rivalität zwischen Leverkusen und Köln

Wontorra schob hinterher: „Ach komm, der musste sein.“ Andrich unterbrach sie und meinte, dass er nichts anderes erwartet habe: „Du als Kölnerin musstest den im Laufe der Sendung bringen.“

Die 37-Jährige stellte klar, dass sie gebürtige Bremerin sei, aber bereits seit vielen Jahren in Köln lebe. Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln pflegen aufgrund der räumlichen Nähe zueinander eine Rivalität.