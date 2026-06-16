Weltmeistertrainer Joachim Löw sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zurück zu Titelreife. „Wenn du Titel gewinnen willst, sind die letzten vier bis sechs Mannschaften fußballerisch auf allerhöchstem Niveau. Das waren wir ein paar Jahre nicht. Aber jetzt haben wir wieder Dynamik, Kreativität und können spielerische Impulse setzen“, sagte Löw als Gast im TikTok-Format „Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe“. Der Rest, die „deutschen Tugenden, das ist Grundvoraussetzung“.
Löw lobt: „Gute Entwicklung“ seit der EM
Der frühere Bundestrainer erkennt gute Ansätze, die bald wieder zu Titel führen könnten.
Zufriedener Beobachter: Joachim Löw
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Die deutsche Mannschaft habe seit der Heim-EM 2024 „eine gute Entwicklung gemacht, vor allem im spielerischen Bereich. Wir strahlen mehr Dominanz aus, weniger nur Reaktion. Die Spielidee finde ich insgesamt gut.“ Es gebe allerdings keinen Anlass, sich wegen eines klaren Auftaktsieges gegen Curacao (7:1) „im siebten Himmel zu wähnen“.