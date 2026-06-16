Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

Löw lobt: "Gute Entwicklung" seit der EM

Löw lobt: „Gute Entwicklung“ seit der EM

Der frühere Bundestrainer erkennt gute Ansätze, die bald wieder zu Titel führen könnten.
Zufriedener Beobachter: Joachim Löw
Zufriedener Beobachter: Joachim Löw
© AFP/SID/SILAS STEIN
SID
Der frühere Bundestrainer erkennt gute Ansätze, die bald wieder zu Titel führen könnten.

Weltmeistertrainer Joachim Löw sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zurück zu Titelreife. „Wenn du Titel gewinnen willst, sind die letzten vier bis sechs Mannschaften fußballerisch auf allerhöchstem Niveau. Das waren wir ein paar Jahre nicht. Aber jetzt haben wir wieder Dynamik, Kreativität und können spielerische Impulse setzen“, sagte Löw als Gast im TikTok-Format „Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe“. Der Rest, die „deutschen Tugenden, das ist Grundvoraussetzung“.

Die deutsche Mannschaft habe seit der Heim-EM 2024 „eine gute Entwicklung gemacht, vor allem im spielerischen Bereich. Wir strahlen mehr Dominanz aus, weniger nur Reaktion. Die Spielidee finde ich insgesamt gut.“ Es gebe allerdings keinen Anlass, sich wegen eines klaren Auftaktsieges gegen Curacao (7:1) „im siebten Himmel zu wähnen“.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite