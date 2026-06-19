Brasiliens Präsident spottet über Neymar

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat mit einem scherzhaften Kommentar über Fußballstar Neymar für Aufmerksamkeit gesorgt.
Harte Worte über Neymar
„Neymar ist der erste Spieler der Welt, der in die Nationalmannschaft berufen wird, um im Homeoffice zu arbeiten“, witzelte der Staatschef am Freitag bei einer Veranstaltung in einem Krankenhaus in Belo Horizonte über den derzeit verletzten Offensivspieler, der bei der Weltmeisterschaft noch nicht zum Einsatz gekommen ist.
Neymar (34), der wegen einer Wadenverletzung pausiert, verpasst auch das Spiel gegen Haiti am Samstag (ab 2.30 Uhr im LIVTEICKER) in Philadelphia. „Neymar? Er spielt ja nicht einmal!“, sagte Lula, als ein Junge den Namen des Angreifers erwähnte.
Der Rekordtorschütze der Selecao (79 Treffer) hatte beim enttäuschenden 1:1 zum Auftakt gegen Marokko ebenfalls gefehlt und das Spiel nur von der Bank aus verfolgt. Am Mittwoch hatte er zumindest das Aufwärmprogramm wieder zusammen mit seinen Teamkollegen auf dem Platz absolviert. Danach trainierte er wieder etwas abseits der Mannschaft.
Fans hoffen auf Neymar-Comeback
Bereits zuvor hatte Lula augenzwinkernd erklärt, den argentinischen Superstar Lionel Messi „rekrutieren“ zu wollen, um die Offensive Brasiliens zu verstärken.
Die Fans der Selecao fiebern dem Comeback von Hoffnungsträger Neymar entgegen, hinter dessen Leistungsfähigkeit steht aber ein großes Fragezeichen. Seit dem 18. Oktober 2023 hat er kein Länderspiel mehr absolviert.