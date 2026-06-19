Brasiliens Präsident spottet über Neymar

SID 19.06.2026 • 20:12 Uhr Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat mit einem scherzhaften Kommentar über Fußballstar Neymar für Aufmerksamkeit gesorgt.

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat mit einem scherzhaften Kommentar über Fußballstar Neymar für Aufmerksamkeit gesorgt.

„Neymar ist der erste Spieler der Welt, der in die Nationalmannschaft berufen wird, um im Homeoffice zu arbeiten“, witzelte der Staatschef am Freitag bei einer Veranstaltung in einem Krankenhaus in Belo Horizonte über den derzeit verletzten Offensivspieler, der bei der Weltmeisterschaft noch nicht zum Einsatz gekommen ist.

Neymar (34), der wegen einer Wadenverletzung pausiert, verpasst auch das Spiel gegen Haiti am Samstag (ab 2.30 Uhr im LIVTEICKER) in Philadelphia. „Neymar? Er spielt ja nicht einmal!“, sagte Lula, als ein Junge den Namen des Angreifers erwähnte.

Der Rekordtorschütze der Selecao (79 Treffer) hatte beim enttäuschenden 1:1 zum Auftakt gegen Marokko ebenfalls gefehlt und das Spiel nur von der Bank aus verfolgt. Am Mittwoch hatte er zumindest das Aufwärmprogramm wieder zusammen mit seinen Teamkollegen auf dem Platz absolviert. Danach trainierte er wieder etwas abseits der Mannschaft.

Fans hoffen auf Neymar-Comeback

Bereits zuvor hatte Lula augenzwinkernd erklärt, den argentinischen Superstar Lionel Messi „rekrutieren“ zu wollen, um die Offensive Brasiliens zu verstärken.