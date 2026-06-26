Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

Maier kritisiert und verteidigt Neuer

Maier kritisiert und verteidigt Neuer

Die DFB- und Bayern-Legende gibt dem Torwart eine Mitschuld am 1:2 gegen Ecuador.
Manuel Neuer im Spiel gegen Ecuador
Manuel Neuer im Spiel gegen Ecuador
© AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU
SID
Die DFB- und Bayern-Legende gibt dem Torwart eine Mitschuld am 1:2 gegen Ecuador.

Torwart-Legende Sepp Maier sieht bei seinem „Erben“ Manuel Neuer eine Mitschuld am entscheidenden Gegentor zur deutschen Niederlage im finalen WM-Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2). „Das ganze Team war erschreckend schwach. Allerdings hätte Manu dem Ball früher entgegengehen müssen, statt auf ihn zu warten“, sagte Maier bei Sport1.

Der 82-Jährige weiter: „Ein Torwart seiner Klasse muss in solchen Situationen aktiver agieren. Da muss er sich schon an die eigene Nase fassen.“ Früher hätte Neuer (40) den Ball „souverän gehalten“.

Zugleich nahm Maier seinen Nachfolger im DFB- und Bayern-Tor in Schutz. Zwar habe Neuer „unglücklich“ ausgesehen, er könne Neuers Reaktion gegenüber den Reportern aber „verstehen, die ihm einen großen Fehler andichten wollen. Manu ist nicht der Sündenbock für diese Niederlage. Das ist einfach nicht fair.“

In der K.o.-Runde, die für die Nationalmannschaft mit dem Sechzehntelfinale am Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Foxborough höchstwahrscheinlich gegen Paraguay beginnt, würden solche Situationen „brutal bestraft“, warnte Maier und betonte: „Da muss Manu wieder der Alte sein.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite