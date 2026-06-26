Maier kritisiert und verteidigt Neuer

SID 26.06.2026 • 20:02 Uhr Die DFB- und Bayern-Legende gibt dem Torwart eine Mitschuld am 1:2 gegen Ecuador.

Torwart-Legende Sepp Maier sieht bei seinem „Erben“ Manuel Neuer eine Mitschuld am entscheidenden Gegentor zur deutschen Niederlage im finalen WM-Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2). „Das ganze Team war erschreckend schwach. Allerdings hätte Manu dem Ball früher entgegengehen müssen, statt auf ihn zu warten“, sagte Maier bei Sport1.

Der 82-Jährige weiter: „Ein Torwart seiner Klasse muss in solchen Situationen aktiver agieren. Da muss er sich schon an die eigene Nase fassen.“ Früher hätte Neuer (40) den Ball „souverän gehalten“.

Zugleich nahm Maier seinen Nachfolger im DFB- und Bayern-Tor in Schutz. Zwar habe Neuer „unglücklich“ ausgesehen, er könne Neuers Reaktion gegenüber den Reportern aber „verstehen, die ihm einen großen Fehler andichten wollen. Manu ist nicht der Sündenbock für diese Niederlage. Das ist einfach nicht fair.“