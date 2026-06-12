Bayern-Ikone Makaay: "Harry Kane ist der Wahnsinn"

Niklas Sagner , Ruth Hofmann 12.06.2026 • 10:00 Uhr Roy Makaay hat bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika vor allem Frankreich auf dem Zettel. Bei WM Aktuell spricht die Bayern-Ikone über Favoriten, Überraschungen und die besten Stürmer des Turniers.

Bayern-Ikone Roy Makaay gehört zu den besten Angreifern in der Historie des deutschen Rekordmeisters. Der Niederländer sprach in der SPORT1-Sendung WM Aktuell über die besten Stürmer der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA und überraschte außerdem mit einer Aussage zur deutschen und niederländischen Nationalmannschaft.

„Für mich zählen beide Länder zu den Außenseitern“, erklärte Makaay. Der 51-Jährige sieht die Fußball-Nationen nicht im engsten Kreis der Titelanwärter. Stattdessen sieht er andere Mannschaften stärker aufgestellt.

„Für mich ist der Topfavorit Frankreich – mit so vielen Superstars. Dann ist Spanien natürlich auch überragend, Portugal hat einen guten Block und auch Argentinien hat fast die gleiche Mannschaft wie beim WM-Sieg vor vier Jahren.“

Makaay schwärmt von Argentinien-Star

Bei dieser Weltmeisterschaft blicken alle auf die Topstars wie Michael Olise, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder auch Kylian Mbappé. Roy Makaay hat besonders einen Argentinier auf dem Zettel.

„Ich mag Julian Álvarez von Argentinien sehr. Er hat bei der letzten WM schon überragend gespielt, als er gerade einmal 22 war“, schwärmte der Niederländer. Doch natürlich freut er sich auch darauf, Harry Kane bei der WM zu verfolgen.

„Harry Kane ist der Wahnsinn, aber der Druck in England ist natürlich sehr hoch. Vor allem, weil Thomas Tuchel auch ein paar Weltstars zu Hause gelassen hat. Harry Kane ist Weltklasse – wenn er die Bälle bekommt, wird er auch seine Tore schießen. Er ist Rekordtorschütze für England, das sagt schon alles.“

Makaay sieht Woltemade im Hintertreffen

Auch in der deutschen Stürmerdiskussion hat Roy Makaay eine klare Meinung: „Ich gehe davon aus, dass Havertz anfangen wird. Er ist für mich zwar keine klassische 9, eher so eine 9 1/2.“