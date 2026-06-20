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Mama ist da: Mutter von Vozinha in Miami gelandet

Mutter von Vozinha in Miami gelandet

Damit kommt es zum emotionalen Wiedersehen. Den sensationellen Auftritt ihres Sohnes gegen Spanien hatte sie verpasst.
Mit seiner Man-of-the-Match-Performance sicherte Vozinha Kap Verde bei ihrem WM-Debüt einen Punkt gegen Titelfavorit Spanien. Im Anschluss an die Partie sprach der 40-Jährige über den Traum, der für sein Land in Erfüllung geht.
SID
Damit kommt es zum emotionalen Wiedersehen. Den sensationellen Auftritt ihres Sohnes gegen Spanien hatte sie verpasst.

Mama ist da: Die Mutter von Torwart-Held Vozinha (Kap Verde) ist in den USA gelandet. Ana Candida Evora reiste am Freitag (Ortszeit) am Flughafen in Miami unter großem Medieninteresse in das Gastgeberland ein und kann damit ihren Sohn bei dessen zweitem WM-Spiel in der Nacht zu Montag (0.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) gegen Uruguay live im Stadion unterstützen.

„Das ist für mich etwas Besonderes“, hatte Vozinha zuvor gesagt, nachdem seine Mutter die lange Reise von den Kap Verden Richtung USA angetreten hatte. Sie hatte den sensationellen Auftritt ihres Sohnes zum WM-Auftakt gegen Spanien (0:0) wegen Visa- und Passproblemen verpasst.

Vozinhas Tränen rührten die Welt

Die Tränen des 40 Jahre alten Vozinha nach dem Spiel hatten die Welt gerührt, über Nacht stieg er selber zum Star auf – mit weit über 14 Millionen Followern bei Instagram.

Evora hatte nach Aussage von Vozinha vor ihrer Reise in die USA noch nie die Kap Verden verlassen. „Alles passiert so schnell, ich bin sehr glücklich“, sagte Evora vor ihrem Abflug der BBC: „Ich bringe eine besondere Energie für die Kapverdier mit. Wir werden kämpfen und auf dem Platz glänzen“.

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