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Mannschaftsfoto und Training: DFB-Team setzt Vorbereitung fort

DFB-Team setzt Vorbereitung fort

Vor dem Training bittet der DFB zum Fototermin. Nicht alle Spieler sind perfekt getroffen.
Der DFB-Tross ist in den USA schon früh auf den Beinen. Den einen Kilometer zum Training legen die Stars derweil auf verschiedene Weisen zurück.
SID
Vor dem Training bittet der DFB zum Fototermin. Nicht alle Spieler sind perfekt getroffen.

Erst lächeln für das offizielle Mannschaftsfoto, dann schuften für den Start gegen Curacao – die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre WM-Vorbereitung in Winston-Salem plangemäß fortgesetzt. Bundestrainer Julian Nagelsmann begrüßte im W Dennie Spry Soccer Stadium am Mittwochvormittag (Ortszeit) alle 26 WM-Spieler plus Trainingstorhüter Jonas Urbig.

Beim Foto für die EM 2024 war Kai Havertz von Florian Wirtz verdeckt, diesmal bemühten sich alle 27, auch wirklich auf dem Bild zu erscheinen. Es gelang. Allerdings hatten Nick Woltemade und David Raum im entscheidenden Moment die Augen geschlossen.

Die deutsche Nationalmannschaft startet am Sonntag (19 Uhr MESZ) in Houston gegen Curacao ins Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe E sind die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) am 20. Juni und Ecuador (25. Juni).

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