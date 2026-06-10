Mannschaftsfoto und Training: DFB-Team setzt Vorbereitung fort

SID 10.06.2026 • 17:35 Uhr Vor dem Training bittet der DFB zum Fototermin. Nicht alle Spieler sind perfekt getroffen.

Erst lächeln für das offizielle Mannschaftsfoto, dann schuften für den Start gegen Curacao – die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre WM-Vorbereitung in Winston-Salem plangemäß fortgesetzt. Bundestrainer Julian Nagelsmann begrüßte im W Dennie Spry Soccer Stadium am Mittwochvormittag (Ortszeit) alle 26 WM-Spieler plus Trainingstorhüter Jonas Urbig.

Beim Foto für die EM 2024 war Kai Havertz von Florian Wirtz verdeckt, diesmal bemühten sich alle 27, auch wirklich auf dem Bild zu erscheinen. Es gelang. Allerdings hatten Nick Woltemade und David Raum im entscheidenden Moment die Augen geschlossen.