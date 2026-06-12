Manuel Neuer: Älter war keiner - oder doch?

SID 12.06.2026 • 05:45 Uhr DFB-Rückkehrer Manuel Neuer hält zahlreiche Rekorde und wird bei der WM weitere aufstellen. Nur eine Bestmarke bleibt wohl unerreichbar.

Manuel Neuer ist ein Mann der Rekorde. Kein Keeper stand häufiger im deutschen Tor als der 40-Jährige (124-mal), kein deutscher Profi bestritt mehr EM-Spiele (20), keiner stand bei mehr Turnierpartien auf dem Platz (39) als er. Und mit seiner Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada wird der Kapitän des FC Bayern ein paar weitere Bestmarken knacken.

Gleich zum Start gegen Außenseiter Curacao am Sonntag (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER) löst Neuer zwei Legenden des deutschen Fußballs ab: Fritz Walter als bislang ältesten deutschen WM-Spieler (37 Jahre, 7 Monate und 24 Tage) und Lothar Matthäus als ältesten deutschen Nationalspieler (39 Jahre, 2 Monate und 30 Tage).

Doch damit nicht genug. Mit seiner fünften WM-Teilnahme stellt er den deutschen Rekord von Lothar Matthäus ein. Spielt Neuer auch im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) am 20. Juni, wäre er mit dann 21 Einsätzen auch WM-Rekordkeeper – vor dem Franzosen Hugo Lloris (20 Spiele).

WM: Mit Viertelfinale wir Neuer DFB-Rekordspieler

Um zum deutschen WM-Rekordspieler aufzusteigen, müsste Neuer mit der DFB-Elf ins Viertelfinale einziehen – Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm (je 20), Uwe Seeler (21), Miroslav Klose (24) und Matthäus (25) liegen aktuell noch vor ihm.

Auf dem Weg dorthin würden möglichst viele Spiele ohne Gegentor helfen – auch Neuer ganz persönlich. Mit einer weiteren „weißen Weste“ würde er den deutschen WM-Rekord von Sepp Maier einstellen (acht), mit drei mehr den Weltrekord von Fabien Barthez (Frankreich) und Peter Shilton (England, jeweils zehn).