Ein legendärer WM-Gigant im selben Olymp wie Messi und Maradona

Martin Hoffmann 25.06.2026 • 10:21 Uhr Vor Lionel Messi und Diego Maradona war Mario Kempes: Die Stürmerlegende führte Argentinien heute vor 47 Jahren zum ersten WM-Titel im eigenen Land.

Zuletzt war es Lionel Messi. Davor war es Diego Maradona. Vor den beiden nationalen Ikonen, die Argentinien zum Fußball-Weltmeister machten, war Mario Kempes.

Mario Alberto Kempes Chiodi, wie der Mann aus Bell Ville bei Córdoba mit vollem Namen heißt, war der Mann, der die Albiceleste am 25. Juni 1978 – heute vor 47 Jahren – zu ihrem ersten WM-Titel schoss. Mit sechs Toren bei dem Turnier im eigenen Land war „El Matador“ der Garant für den bis dahin größten Triumph der Fußball-Nation.

Mario Kempes: Ein legendärer WM-Stürmer

Kempes machte zu Beginn der Siebziger in ähnlich jungen Jahren auf sich aufmerksam wie später Maradona und Messi.

Der Linksfuß bestach durch Athletik, Durchsetzungsvermögen und Tordrang, aber auch durch seine Spielstärke und Flexibilität: Schon Jahre, bevor es für Stürmer zum Standard wurde, suchte er auch im Mittelfeld und auf den Flügeln nach Bällen, statt nur den Strafraum als sein Hoheitsgebiet zu sehen.

Schon bei der WM 1974 in Deutschland stand Kempes als damals jüngster Spieler im argentinischen Kader und war Stammakteur, konnte das Turnier damals aber noch nicht prägen: Kempes blieb ohne Tor, als sein Land in der Zwischenrunde rausflog und dort mit 0:4 gegen den späteren Finalisten aus den Niederlanden um Superstar Johan Cruyff unterging.

Umso mehr blühte Kempes dann bei der Heim-WM 1978 auf, dirigiert vom 2024 verstorbenen Trainer-Philosophen César Luis Menotti.

Der Star der argentinischen Heim-WM 1978

Nach einer erneut blassen Vorrunde ohne Torerfolg, sorgte Kempes mit zwei Doppelpacks gegen Polen und Peru dafür, dass es diesmal bis ins Finale ging. Und diesmal sicherte sich Kempes endgültig seinen Platz im Olymp des Weltfußballs.

Beim 2:1-Sieg über die erneut im Finale knapp geschlagenen Niederlande schoss Kempes beide Tore. Unvergessen vor allem sein Sololauf in der Verlängerung, der in der 105. Minute das Siegtor für den Gastgeber bedeutete.

Zusätzlich zu seinen sportlichen Leistungen erwarb sich Kempes mit seiner wallenden Haarmähne auch einen Ruf als Sex-Symbol. Kempes‘ Nationalmannschaftskarriere endete nach der WM 1982, bei der ihm an der Seite des jungen Maradona die Mission Titelverteidigung misslang. (Diego Maradona: Sein Genie, seine Skandale)

Weggefährte einer deutschen Legende

Auf Vereinsebene blieb aus europäischer Sicht vor allem seine Zeit beim FC Valencia in Spanien in Erinnerung, wo er lange zusammen mit dem deutschen 1974er-Weltmeister Rainer Bonhof wirbelte.

Kempes wurde in Spanien zweimal Torschützenkönig und führte Valencia durch eine seiner erfolgreichsten Ären, gekrönt 1980 mit dem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger.

Valencia – damals trainiert vom großen Alfredo Di Stefano – gewann das Finale im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal. Obwohl Kempes verschoss, hatte er als Torschützenkönig des Wettbewerbs (9 Treffer) entscheidenden Anteil.