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WM 2026: Fix! Dieser Referee pfeift deutschen Auftakt

Dieser Referee pfeift deutschen Auftakt

Ein 39 Jahre alter Referee aus Marokko pfeift den deutschen WM-Auftakt. In Europa ist er unbekannt.
Kurz vor dem WM-Start sprechen Tom Kaulitz, Thomas Müller und Jürgen Klopp über die Chancen der Nationalmannschaft, während eine witzige Traum-Anekdote und eine Studio-Einladung für jede Menge Lacher sorgen.
SID
Ein 39 Jahre alter Referee aus Marokko pfeift den deutschen WM-Auftakt. In Europa ist er unbekannt.

Der international eher unerfahrene Schiedsrichter Jalal Jayed aus Marokko leitet den WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (19.00 MESZ/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Endrunden-Neuling Curacao. Das gab der Weltverband FIFA am Donnerstag bekannt.

Unterstützt wird der 39 Jahre alte Jayed von seinen Landsleuten Zakaria Brinsi und Mostafa Akarkad an den Seitenlinien. Als Vierter Offizieller ist der Südafrikaner Abongile Tom im Einsatz. Die Video-Assistenten gab der Weltverband nicht bekannt.

Jayed steht seit 2019 auf der Schiedsrichter-Liste der FIFA. In seiner Vita stehen insgesamt vier Einsätze beim Afrika-Cup, darunter das Spiel um Platz drei beim Turnier im vergangenen Jahr. Dazu pfiff er vier Spiele bei der U20-WM 2025.

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