WM 2026: Fix! Dieser Referee pfeift deutschen Auftakt

SID 11.06.2026 • 15:33 Uhr Ein 39 Jahre alter Referee aus Marokko pfeift den deutschen WM-Auftakt. In Europa ist er unbekannt.

Der international eher unerfahrene Schiedsrichter Jalal Jayed aus Marokko leitet den WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (19.00 MESZ/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Endrunden-Neuling Curacao. Das gab der Weltverband FIFA am Donnerstag bekannt.

Unterstützt wird der 39 Jahre alte Jayed von seinen Landsleuten Zakaria Brinsi und Mostafa Akarkad an den Seitenlinien. Als Vierter Offizieller ist der Südafrikaner Abongile Tom im Einsatz. Die Video-Assistenten gab der Weltverband nicht bekannt.