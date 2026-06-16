WM 2026: Underdog will für nächste Überraschung sorgen

SID 16.06.2026 • 02:06 Uhr Jordanien trifft zum Auftakt auf Österreich. Arabische Teams haben bei der WM bereits für die ein oder andere Überraschung gesorgt - das macht dem Team von Trainer Jamal Sellami Mut.

Neuling Jordanien will sich bei seinem WM-Start gegen Österreich ein Beispiel an den bisherigen Leistungen anderer arabischer Mannschaften im Turnier nehmen.

Die Partien dieser Teams seien „eine Quelle der Motivation, die Ergebnisse sind ermutigend für uns“, sagte Trainer Jamal Sellami vor dem Auftakt gegen die ÖFB-Auswahl von Ralf Rangnick am Mittwoch (6.00 Uhr im LIVETICKER) in Santa Clara.

WM: Katar und Saudi-Arabien sorgen für Überraschungen

An den ersten Turniertagen hatten unter anderem Katar gegen die Schweiz, Marokko gegen Brasilien, Ägypten gegen Belgien und Saudi-Arabien gegen Uruguay (alle 1:1) für Überraschungen bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada gesorgt.

„Die Teams spielen auf einem hohen Niveau“, sagte Kapitän Ehsan Haddad. Man sehe „die Ergebnisse jahrelanger Bemühungen“. Druck verspürt der 32-Jährige bei der WM-Premiere des Landes aber nicht. „Wir empfinden eher Stolz. Es war ein Traum für uns, hier teilzunehmen“, erklärte er.