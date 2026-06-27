WM: Comeback? Davies "mehr als bereit"

SID 27.06.2026 • 23:43 Uhr Ernst? Oder doch wieder ein "Ablenkungsmanöver"? Alphonso Davies steht wohl vor seinem Comeback für Kanada, diesmal wirklich.

Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch hat einmal mehr ein Comeback von Kapitän Alphonso Davies in Aussicht gestellt. Er wolle zwar keine „Minuten, Starter oder Einwechselspieler“ bestätigen, betonte der Amerikaner vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen Südafrika am Sonntag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) in Los Angeles, aber: „Wir sehen ihn jetzt in großartiger Form und hervorragender Verfassung. Ich denke, er ist mehr als bereit für morgen.“

Marsch hatte ein Comeback von Davies, der wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel seit Anfang Mai kein Spiel absolviert hat, bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz (1:2) angekündigt.

Als der Bayern-Star dann nicht zum Einsatz kam, meinte Marsch, es habe sich um ein „Ablenkungsmanöver“ gehandelt. Wie Marsch nun bestätigte, sei man sich schon früh im Turnier sicher gewesen, „dass ein Einsatz in der Gruppenphase eher unwahrscheinlich ist“.

Für ihn sei es „hart“ gewesen, bei den drei Gruppenspielen vor den Heimfans in Kanada nur zuzuschauen, meinte Davies am Samstag: „Aber ich habe mich auf jeden Fall dadurch gekämpft“.

Marsch: Davies bei Bayern ständig unter Beobachtung

Davies‘ Rückkehr sei „ein großer Moment für das Team und ein großer Schub“, sagte Marsch: „Die Wirkung, die er auf die Mannschaft hat, wenn er auf dem Platz steht, verändert aus meiner Sicht die Möglichkeiten, was wir in diesem Turnier erreichen können.“