Matthäus fordert rasches Handeln beim DFB

SID 30.06.2026 • 12:38 Uhr Der Weltmeisterkapitän von 1990 wirft dem Bundestrainer Sturheit vor.

Lothar Matthäus fordert in der Aufarbeitung des WM-Debakels in Amerika zügige Ergebnisse ein. „Man muss sich auf jeden Fall, genauso wie bei den letzten Weltmeisterschaften, schnellstmöglich zusammensetzen. Bitte nicht erst sechs Wochen in den Urlaub fahren, um es wieder ein bisschen verstauben zu lassen“, sagte der Weltmeisterkapitän von 1990 RTL/ntv: „Sondern konsequent ein paar Tage später eine Sitzung machen und die Frage stellen: Wie geht es weiter?“

Bundestrainer Julian Nagelsmann will trotz des Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) im Amt bleiben. Ob das realistisch ist, ist fraglich. Matthäus wirft ihm Sturheit vor: „Ich bin der Meinung, dass Julian Nagelsmann, wenn von außen eine Meinung gesagt wird, er es aus Prinzip anders macht. Und das ist das, was mir im Endeffekt an seiner Führung nicht gefällt.“ Nur „ein dummer Mensch“ ändere nicht seine Meinung.