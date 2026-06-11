Matthäus: Sieg gegen Curacao als "Zeichen"

SID 11.06.2026 • 05:29 Uhr Ein Sieg, der die Rivalen beeindruckt - das wäre für Matthäus ein perfekter WM-Start.

Lothar Matthäus erwartet von der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM zum Auftakt gegen Curacao am Sonntag einen Sieg, der zugleich eine Botschaft ist. „Man sollte Zeichen setzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch gegenüber den Gegnern, die danach kommen“, sagte der Rekordnationalspieler im RTL/ntv-Interview. „Ein Problem“, sagte Matthäus, „sollten sie für uns nicht sein.“

Die deutsche Mannschaft könne ein „tolles“ Turnier spielen, dafür müsse allerdings eine Steigerung in der Offensive her. „Vorne hapert es ein bisschen. Jamal Musiala und Florian Wirtz haben gegen die USA nicht überzeugt, auch Leroy Sané nicht“, sagte Matthäus. „Aber wir wissen, welche Qualität alle drei haben.“