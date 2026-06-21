Mbappé schwärmt von Olise: "Ein großartiger Spieler"

SID 21.06.2026 • 22:58 Uhr Die Star-Offensive der Franzosen verbreitet Angst und Schrecken. Die Harmonie untereinander passt.

Kylian Mbappé hat erneut den Einfluss von Bayerns Michael Olise auf das Spiel der französischen Fußball-Nationalmannschaft in höchsten Tönen gelobt.

„Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Sein Profil passt sehr gut zu jedem von uns, er hat zu allen eine sehr gute Verbindung. Wir haben durch ihn sehr viel Rotation im Spiel“, sagte Mbappé vor dem zweiten Gruppenspiel am Montag (23.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Philadelphia gegen den Irak.

Olise? „Ein großartiger Spieler“

Olise sei „ein großartiger Spieler. Er hat die Fähigkeit und Qualität, um etwas zu kreieren und etwas anderes zu machen. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn an Bord haben.“ Zum Auftakt hatte Bayerns Offensivspieler zwei Treffer für Mbappé aufgelegt. Die Équipe Tricolore habe „sehr viel Talent in der Mannschaft“, betonte Mbappé: „Da kann einen Tag der eine glänzen, am nächsten Tag entscheidet ein anderer das Spiel.“

Der Superstar von Real Madrid wird am Montag sein 100. Länderspiel für Les Bleus bestreiten. „Es gibt nichts Größeres, als in der Nationalmannschaft zu spielen. 100 ist eine historische Zahl, das wird etwas Besonderes für mich sein, aber das Spiel steht im Vordergrund – wir müssen gewinnen, um uns zu qualifizieren“, erklärte der 27-Jährige. Auch in Sachen WM-Torrekord bleibt er weiterhin vollkommen entspannt.