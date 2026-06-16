68 Jahre alter WM-Rekord geknackt - auch Kloses Nimbus wackelt

SID 16.06.2026 • 22:32 Uhr Kylian Mbappé toppt die Bestmarken zweier Legenden - und jagt weitere Rekorde bei dieser WM.

Starangreifer Kylian Mbappé ist zum Rekordtorschützen der französischen Nationalmannschaft und der französischen WM-Geschichte aufgestiegen.

Beim 3:1-Sieg im ersten WM-Gruppenspiel der Franzosen gegen Senegal erzielte der Stürmer von Real Madrid am Dienstag sein 57. und sein 58. Tor im Nationaltrikot und überflügelte damit Olivier Giroud.

Der zweite Treffer gegen Senegal war für Mbappé dazu sein 14. Tor bei der dritten Endrunden-Teilnahme, er toppte damit auch den französischen WM-Rekord von Just Fontaine – wenngleich nicht unter den einzigartigen Umständen, die den 2023 verstorbenen Fontaine aus der WM-Historie herausragen lassen: Der frühere Angreifer erzielte alle seine Treffer in sechs Spielen beim Turnier 1958.

Mbappé fehlen nur noch zwei WM-Treffer zu Klose

Während Giroud für die Bestmarke 137 Länderspiele benötigte, erzielte Mbappé sein Rekordtor bereits im 99. Länderspiel. In der Rangliste der erfolgreichsten französischen Torschützen folgt Thierry Henry mit 51 Toren in 123 Spielen.