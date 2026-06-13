Mbappé und die Querflöte: "Ich habe alles verlernt"

SID 13.06.2026 • 19:49 Uhr Sein fußballerisches Talent ist unbestritten - musikalisch hat Kylian er viel Luft nach oben. Als Gast bei James Corden präsentiert sich Mbappé locker.

Kylian Mbappé brachte ein paar schräge Töne zustande – und musste dann selbst lachen. Als Gast in James Cordens After Hours sollte der Fußballstar Querflöte spielen, so wie früher als Kind.

„Meine Eltern wollten, dass ich alles ausprobiere, man weiß ja nie“, verriet er in einem Clip bei Instagram.

Doch während sein fußballerisches Talent unbestritten ist, wirkt das musikalische eher überschaubar. Sein Querflöten-Auftritt war nicht gerade ein Konzert für die Ewigkeit. „Ich habe alles verlernt“, gab Mbappé grinsend zu. „Ach was, das war doch gar nicht so schlimm!“, konterte Corden.

WM: Mbappé will Querflöten-Jubel zeigen