SID 10.06.2026 • 22:54 Uhr Für den Nationalspieler ist der Meister bereit, tief in die Tasche zu greifen.

Der Wechsel von Nationalspieler Nathaniel Brown zum deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie Bild meldet, wird der 22 Jahre alte Außenverteidiger voraussichtlich für eine Summe knapp unter 65 Millionen Euro inklusive Boni von Eintracht Frankfurt zum FCB wechseln.

Laut Bild ist es bei den Verhandlungen Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) und seinem Münchner Kollegen Max Eberl (52) zum Durchbruch gekommen. Offen sei nur noch die Aufteilung von fester Zahlung und Boni.

Brown, der beim deutschen WM-Auftakt gegen Curacao am Sonntag in der Startelf erwartet wird, hatte zuletzt bezüglich seiner Zukunft gemauert. „Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deswegen werde ich das nicht kommentieren“, sagte er in einer Medienrunde am vergangenen Donnerstag.