Medien: Brown-Wechsel zu Bayern vor Abschluss

SID 25.06.2026 • 20:13 Uhr Nach Informationen von Sky zahlt der deutsche Fußball-Rekordmeister 55 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt.

Der Wechsel von Nationalspieler Nathaniel Brown zu Bayern München steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Nach Informationen von Sky einigte sich der deutsche Fußball-Rekordmeister mit Eintracht Frankfurt auf eine Ablöse von 55 Millionen Euro, der 23 Jahre alte Außenverteidiger erhält demnach einen Vertrag bis 2031. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Brown, der das letzte WM-Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) wegen muskulärer Probleme verpasst, hatte zuletzt bezüglich seiner Zukunft gemauert. „Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deswegen werde ich das nicht kommentieren“, sagte er in einer Medienrunde.