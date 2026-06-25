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Medien: New York wirbt um Pulisic - Milan blockt ab

Medien: New York wirbt um Pulisic

Christian Pulisic weckt Begehrlichkeiten in seiner Heimat. Doch AC Mailand hat offenbar kein Interesse daran, den US-Amerikaner abzugeben.
Jürgen Klopp offenbart, dass er mehrmals Christian Pulisic nach Liverpool lotsen wollte. Der US-Amerikaner entschied sich damals allerdings für den FC Chelsea und gegen die Reds.
SID
Christian Pulisic weckt Begehrlichkeiten in seiner Heimat. Doch AC Mailand hat offenbar kein Interesse daran, den US-Amerikaner abzugeben.

US-Star Christian Pulisic wird im Rahmen der Fußball-WM offenbar von einem Klub aus seiner Heimat umworben.

Der New York City FC aus der MLS soll sich um den Offensivspieler bemühen, das berichten ESPN und die Gazzetta dello Sport übereinstimmend – die AC Mailand, Pulisics Klub seit 2023, habe die Versuche aber schnell abgeblockt.

WM: USA sind für das Sechzehntelfinale qualifiziert

Pulisic besitzt in Mailand noch einen Vertrag bis 2027, angeblich hat der Verein die Option auf ein weiteres Jahr. Milan verpasste in der abgelaufenen Saison erneut die Qualifikation für die Champions League, daraufhin musste die komplette sportliche Führung um Trainer Massimiliano Allegri gehen. Der Portugiese Ruben Amorim übernimmt zur neuen Spielzeit.

Für Pulisic, der bei Borussia Dortmund zum Profi wurde, ist die WM in den USA, Kanada und Mexiko ein Schaufenster. Der 27-Jährige ist für das Vorrundenfinale gegen die Türkei in der Nacht auf Freitag (ab 04.00 Uhr im LIVETICKER) wieder fit, die USA sind als Gruppensieger aber ohnehin bereits für das Sechzehntelfinale qualifiziert.

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