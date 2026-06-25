Medien: New York wirbt um Pulisic - Milan blockt ab

SID 25.06.2026 • 08:01 Uhr Christian Pulisic weckt Begehrlichkeiten in seiner Heimat. Doch AC Mailand hat offenbar kein Interesse daran, den US-Amerikaner abzugeben.

US-Star Christian Pulisic wird im Rahmen der Fußball-WM offenbar von einem Klub aus seiner Heimat umworben.

Der New York City FC aus der MLS soll sich um den Offensivspieler bemühen, das berichten ESPN und die Gazzetta dello Sport übereinstimmend – die AC Mailand, Pulisics Klub seit 2023, habe die Versuche aber schnell abgeblockt.

WM: USA sind für das Sechzehntelfinale qualifiziert

Pulisic besitzt in Mailand noch einen Vertrag bis 2027, angeblich hat der Verein die Option auf ein weiteres Jahr. Milan verpasste in der abgelaufenen Saison erneut die Qualifikation für die Champions League, daraufhin musste die komplette sportliche Führung um Trainer Massimiliano Allegri gehen. Der Portugiese Ruben Amorim übernimmt zur neuen Spielzeit.