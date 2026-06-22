Medien: Olises Wunsch wird erfüllt

Philipp Heinemann 22.06.2026 • 10:17 Uhr Michael Olise darf im zweiten WM-Spiel wohl auf seiner Wunschposition ran - auf der er beim FC Bayern fast nie eingesetzt wird.

Michael Olise darf im zweiten WM-Spiel mit Frankreich offenbar auf seiner Wunschposition ran. Wie mehrere französische Medien berichten, läuft der Superstar des FC Bayern im anstehenden Duell mit dem Irak (23 Uhr im LIVETICKER) auf der Zehn auf.

So habe Olise die Rolle beim Abschlusstraining in der vermuteten Startelf eingenommen, schreibt unter anderem die L’Équipe.

Auf dem rechten Flügel, der häufig von Olise bespielt wird, soll demnach Ousmane Dembélé auflaufen, links wird Bradley Barcola erwartet. Komplettiert wird der Mega-Sturm von Les Bleus durch Kylian Mbappé.

Olise und zwei weitere Wechsel bei Frankreich?

Olise hatte jüngst in einem Interview verraten, dass er am liebsten im Zentrum spiele. Auch beim Auftaktsieg Frankreichs gegen den Senegal (3:1) war er aufgeblüht, als er vom rechten Flügel in die Mitte beordert wurde.

„Diese Rolle bietet mehr Freiheit. Dort habe ich als Jugendspieler gespielt. Deshalb fühlt sie sich für mich am natürlichsten an“, erklärte er. Gegen den Senegal hatte er gleich zwei Assists geliefert.

Für Frankreich hat er die Rolle als Zehner schon häufiger bekleidet, beim FC Bayern läuft er fast ausschließlich auf der Außenbahn auf.