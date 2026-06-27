Xhaka-Transfer naht

SID 27.06.2026 • 20:09 Uhr Granit Xhaka folgt offenbar dem Ruf seines Ex-Trainers Xabi Alonso. Die Verhandlungen laufen.

Bei Bayer Leverkusen feierten Granit Xhaka und Xabi Alonso 2024 das Double – jetzt steht das Erfolgsduo beim FC Chelsea offenbar vor einer Wiedervereinigung. Der Schweizer Kapitän hat nach Sky-Informationen mit den „Blues“ eine mündliche Einigung über einen Wechsel erzielt.

Chelsea soll bereits mit dem AFC Sunderland, Xhakas aktuellem Klub, Kontakt aufgenommen haben. Als Ablöse stehen bis zu 40 Millionen Euro im Raum. Der Vertrag von Xhaka bei Sunderland läuft noch bis 2028.

Xhaka erreicht mit Sunderland die Europa League

Englische Medien hatten bereits berichtet, dass der neue Chelsea-Coach Alonso seinen einstigen Bayer-Führungsspieler unbedingt verpflichten möchte. Xhaka war erst im vergangenen Sommer von Leverkusen nach Sunderland gewechselt. An der überraschenden Qualifikation des Premier-League-Aufsteigers für die Europa League hatte der 33-Jährige als Kapitän entscheidenden Anteil.