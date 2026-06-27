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Xhaka-Transfer naht

Xhaka-Transfer naht

Granit Xhaka folgt offenbar dem Ruf seines Ex-Trainers Xabi Alonso. Die Verhandlungen laufen.
Beim Spiel Schweiz gegen Kanada kommt es zu einer kuriosen Szene. Der Schweizer Kapitän Granit Xhaka will in Halbzeit eins einen Freistoß ausführen, aber Kanadas Cyle Larin geht dazwischen. Xhaka trifft ihn am Bein und beide kassieren die gelbe Karte.
SID
Granit Xhaka folgt offenbar dem Ruf seines Ex-Trainers Xabi Alonso. Die Verhandlungen laufen.

Bei Bayer Leverkusen feierten Granit Xhaka und Xabi Alonso 2024 das Double – jetzt steht das Erfolgsduo beim FC Chelsea offenbar vor einer Wiedervereinigung. Der Schweizer Kapitän hat nach Sky-Informationen mit den „Blues“ eine mündliche Einigung über einen Wechsel erzielt.

Chelsea soll bereits mit dem AFC Sunderland, Xhakas aktuellem Klub, Kontakt aufgenommen haben. Als Ablöse stehen bis zu 40 Millionen Euro im Raum. Der Vertrag von Xhaka bei Sunderland läuft noch bis 2028.

Xhaka erreicht mit Sunderland die Europa League

Englische Medien hatten bereits berichtet, dass der neue Chelsea-Coach Alonso seinen einstigen Bayer-Führungsspieler unbedingt verpflichten möchte. Xhaka war erst im vergangenen Sommer von Leverkusen nach Sunderland gewechselt. An der überraschenden Qualifikation des Premier-League-Aufsteigers für die Europa League hatte der 33-Jährige als Kapitän entscheidenden Anteil.

Aktuell ist Xhaka mit der Schweiz bei der WM in Nordamerika im Einsatz. Die Schweizer haben als Sieger der Gruppe B das Sechzehntelfinale erreicht, der Gegner am kommenden Freitag steht noch nicht fest. In der Gruppenphase hatte es um einige kritische Aussagen von Xhaka allerdings erhebliche Unruhe bei den Eidgenossen gegeben.

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