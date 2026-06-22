Messi neuer WM-Rekordtorschütze: „Genieße einfach den Moment“

SID 22.06.2026 • 21:57 Uhr Argentiniens Superstar hat bislang alle WM-Treffer des Weltmeisters erzielt. "Unglaublich", sagt sein Teamkollege Leandro Paredes.

Als er Miroslav Klose abgehängt hatte, wollte Lionel Messi gar nicht über seinen WM-Rekord reden. „Ich denke nicht so viel darüber nach. Ich bin müde, völlig erschöpft. Ich genieße einfach den Moment und freue mich, wieder mit meinen Teamkollegen zusammen zu sein“, sagte der beste Torschütze der WM-Geschichte nach seinem Doppelpack beim 2:0 (1:0) gegen Österreich.

Es waren seine WM-Treffer Nummer 17 und 18. Für Weltmeister Argentinien hat der 38-Jährige bislang alle fünf Tore beim Turnier in Nordamerika erzielt. Allmählich gehen Mitspielern, Gegnern, Experten und Fans die Superlative aus. „Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten“, sagte Miroslav Klose, den er am Montag als Rekordtorschütze abhängte, der Süddeutschen Zeitung. „Er ist der weltbeste Spieler“, meinte Kloses Weltmeisterkollege Bastian Schweinsteiger als ARD-Experte.

Und Thomas Müller, ebenfalls in Rio 2014 gekrönt, schwärmte von Messis erstem Tor gegen Österreich, dass er aus dem Rückraum erzielte (38.). „Das war eine klassische Messi-Situation, wenn du seine letzten 100 Tore anschaust“, sagte Müller bei MagentaTV, „sie wissen, dass Leo da steht. Er hat das Grundstück gepachtet.“

In der Nachspielzeit legte Argentiniens Superstar noch einen Treffer nach. Ganz zu Beginn des Spiels hatte er einen Foulelfmeter verschossen (9.). „Den hätte ich reinschießen können“, sagte er. Fehlschüsse vom Punkt sind für ihn jedoch nichts Neues: Es war im siebten Versuch bereits der dritte verschossene WM-Elfmeter.