Messi meldet sich mit Geniestreich zurück

SPORT1 10.06.2026 • 07:32 Uhr Der Superstar verwandelt beim 3:0 gegen Island einen Foulelfmeter. Die Südamerikaner sind bereit für die WM.

Superstar Lionel Messi trifft, die WM kann kommen: Titelverteidiger Argentinien hat seine Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada souverän gemeistert.

Beim Comeback des zuletzt verletzten Kapitäns Messi bezwang Argentinien Island mit 3:0 (1:0). Der 38-Jährige verwandelte in Auburn/Alabama als Einwechselspieler einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0.

Messi reichen wenige Sekunden

Messi brauchte nur ganze 45 Sekunden, um für die Vorentscheidung zu sorgen: Mit einem genialen Pass auf Lautaro Martínez hebelte er die gesamte Verteidigung Islands aus, sein Teamkollege konnte im Strafraum nur noch durch ein Foul des Torhüters gestoppt werden.

Der Schiedsrichter zeigte folgerichtig auf den Punkt, Messi verwandelte souverän. Zuletzt hatte er wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren müssen.

Die Argentinier starten am 17. Juni (3.00 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien ins Turnier. Um Messis Form müssen sich die Südamerikaner augenscheinlich nicht sorgen. Zudem waren vor 88.000 Zuschauern im College-Stadion der Auburn University Valentin Barco (8.) und Thiago Almada (86.) erfolgreich.

Bei der WM spielt Argentinien in der Gruppe J außerdem noch gegen Österreich und Jordanien. Messis Team gehört erneut zu den Titelfavoriten.

Kuriose Randnotiz am Ende des Spiels: Messi unterhielt sich kurz angeregt mit Gegenspieler Daniel Gudjohnsen, der ihn offenbar darauf hinwies, dass er einst mit dessen Vater (Eidur Gudjohnsen) beim FC Barcelona zusammengespielt hatte.