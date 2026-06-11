Mexikaner Quinones erzielt erstes WM-Tor

SID 11.06.2026 • 21:25 Uhr Der Stürmer trifft in der 9. Minute des Eröffnungsspiel gegen Südafrika.

Ein böser Fehler, ein eiskalter Schütze – der Mexikaner Julian Quinones hat das erste Tor der 23. Fußball-Weltmeisterschaft erzielt. Der Stürmer von Al-Qadisiya aus Saudi-Arabien schoss am Donnerstag im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt in der 9. Minute das 1:0 für den Gastgeber im Eröffnungsspiel gegen Südafrika.

Yaya Sithole, Mittelfeldspieler der Südafrikaner, hatte den Ball am eigenen Strafraum gegen Érik Lira verloren und so den Favoriten eingeladen. Quinones ließ Südafrikas Torwart Ronwen Williams keine Chance.