Ein böser Fehler, ein eiskalter Schütze – der Mexikaner Julian Quinones hat das erste Tor der 23. Fußball-Weltmeisterschaft erzielt. Der Stürmer von Al-Qadisiya aus Saudi-Arabien schoss am Donnerstag im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt in der 9. Minute das 1:0 für den Gastgeber im Eröffnungsspiel gegen Südafrika.
Mexikaner Quinones erzielt erstes WM-Tor
Der Stürmer trifft in der 9. Minute des Eröffnungsspiel gegen Südafrika.
Quinones (r.) durfte Jubeln
© AFP/SID/MARIO VAZQUEZ
Yaya Sithole, Mittelfeldspieler der Südafrikaner, hatte den Ball am eigenen Strafraum gegen Érik Lira verloren und so den Favoriten eingeladen. Quinones ließ Südafrikas Torwart Ronwen Williams keine Chance.
Die größte WM der Fußball-Geschichte findet bis zum Finale am 19. Juli erstmals mit 48 Nationen statt. Deutschland betreitet sein erstes Spiel am Sonntag (19.00 MESZ/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Neuling Curacao.