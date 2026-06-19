WM 2026: Mexiko feiert spektakuläre Parade! "Einfach unglaublich"

SID 19.06.2026 • 06:10 Uhr Der WM-Gastgeber hat durch den Sieg gegen Südkorea das erste Zwischenziel erreicht.

Raúl Rangel riss den rechten Arm in die Höhe – und hielt nach seiner Sensationsparade mehr als nur den Spielball in seiner Hand. Der starke Reflex von „Tala“ (87.), wie Mexikos Nummer eins in seiner Heimat genannt wird, sicherte dem Co-Gastgeber der Fußball-WM als erstes Team im Turnier das Ticket für die K.o.-Runde. Mehr noch: Der Gruppensieg nach dem 1:0 (0:0) gegen Südkorea garantiert „El Tri“ ein Sechzehntelfinale am 1. Juli im legendären Aztekenstadion.

„Seine Parade war spektakulär, einfach unglaublich“, sagte Nationaltrainer Javier Aguirre: „Ich bin sehr glücklich für die Mannschaft, sie ist sehr euphorisch.“

Mehr als 45.000 Zuschauer in Guadalajara hatten bei Mexikos zweitem Sieg im zweiten Spiel der Gruppe A über weite Strecken allerdings wenig Anlass zur Begeisterung gehabt. Mexikos Spiel war uninspiriert, offensiv blieb das Team zu harmlos. Erst ein grober Schnitzer von Südkoreas Torhüter Kim Seung-gyu hatte den Treffer des Abends durch Luis Romo (50.) ermöglicht.

„Es ist schwer, vollends zufrieden zu sein. Es war ein sehr taktisch geprägtes Spiel und für die Fans nicht immer ansehnlich“, sagte Aguirre: „Aber die Zuschauer waren fantastisch. Der Support hat uns sehr geholfen und getragen.“