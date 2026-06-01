Rekordtorhüter Ochoa fährt zur WM

SID 01.06.2026 • 07:06 Uhr Der 40-Jährige steht vor seiner sechsten WM. Mexiko bestreitet am 11. Juni das Eröffnungsspiel.

Kult-Torhüter Guillermo Ochoa wird Co-Gastgeber Mexiko bei der Fußball-Weltmeisterschaft anführen. Der 40-Jährige steht im 26-Mann-Kader von Nationaltrainer Javier Aguirre, der am Sonntag (Ortszeit) verkündet wurde.

Ochoa könnte damit zum ersten Keeper aufsteigen, der an sechs Endrunden teilgenommen hat. 2006 hatte er sein WM-Debüt gegeben.

„Dieses Trikot zu tragen war nie Routine. Es war ein Privileg“, hatte Ochoa, der aktuell in Zypern bei AEL Limassol unter Vertrag steht, zum Start des Trainingslagers von El Tri auf Instagram geschrieben und damit einen Rücktritt nach der WM zumindest angedeutet. Beim vorletzten Test gegen Australien (1:0) wurde er zuletzt zur Pause eingewechselt.