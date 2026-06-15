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Hitzewarnung vor WM-Spiel

Hitzewarnung vor WM-Spiel

Nicht nur auf die Fans von Uruguay und Saudi-Arabien kommen extreme Temperaturen zu.
Hitzewarnung in Miami
Hitzewarnung in Miami
© AFP/SID/CHANDAN KHANNA
SID
Nicht nur auf die Fans von Uruguay und Saudi-Arabien kommen extreme Temperaturen zu.

Vor dem ersten WM-Spiel in Miami zwischen Saudi-Arabien und Uruguay (0.00 Uhr in der Nacht auf Dienstag im LIVETICKER) hat der örtliche Wetterdienst eine Hitzewarnung herausgegeben. Die hohen Temperaturen bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit könnten zu „hitzebedingten Erkrankungen“ führen, wie es hieß.

Die Einwohner von Miami als auch die WM-Fans sind angehalten, „viel Flüssigkeit“ zu trinken: „Halten Sie sich in klimatisierten Räumen auf, meiden Sie direkte Sonneneinstrahlung“. Die Hitzewarnung gilt zunächst bis zum Anpfiff der Partie um 18.00 Uhr Ortszeit.

Zudem bestehe die Gefahr für hitzebedingte Gewitter rund um das Spiel. In Miami werden noch die ganze Woche hohe Temperaturen erwartet.

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