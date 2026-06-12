"missingtype": Auch Nationalspieler werben für Blutspenden

SID 12.06.2026 • 18:01 Uhr Antonio Rüdiger oder Oliver Baumann unterstützen die Kampagne genau so wie Lena Oberdorf oder mehrere Bundesligisten.

Die Fußball-Nationalspielerinnen Lena Oberdorf und Jule Brand sowie die WM-Teilnehmer Antonio Rüdiger und Oliver Baumann stehen an der Spitze der bundesweiten Blutspende-Kampagne „missingtype – Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf“. Das DFB-Quartett engagiert sich wie zahlreiche andere Spitzensportler oder Vereine zum Weltblutspendetag rund um den 14. Juni bei der Aktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Rüdiger und Baumann setzen sich ein

Neben Oberdorf, Brand, Rüdiger und Baumann sind unter anderem der Kölner Shootingstar Said El Mala oder Rekordnationalspieler Lothar Matthäus dabei. Auch der frühere DFB-Kapitän Ilkay Gündogan, Rio-Weltmeister Sami Khedira oder Bayern-Profi Josip Stanisic unterstützen die Aktion.

Ebenfalls mit von der Partie sind die Bundesligisten Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach und FC Augsburg sowie aus der 2. Liga der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum, der Karlsruher SC und Dynamo Dresden. Ziel ist es, insbesondere jüngere Menschen für das Thema Blutspende zu sensibilisieren, um neue Spenderinnen und Spender zu gewinnen.

Das Prinzip der Aktion: Die Buchstaben A, B und 0 verschwinden aus Logos, Posts und Schriftzügen – stellvertretend für die jeweiligen Blutgruppen. So wird sichtbar, was im Alltag oft übersehen wird: fehlende Blutspenden.