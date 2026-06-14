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Und wieder hat ein deutsches 7:1 Folgen für Brasilien

Deutsches 7:1 tut Brasilien wieder weh

Die sieben Treffer gegen den Außenseiter bringen Deutschland auf Rang eins der "ewigen" WM-Tore-Tabelle.
Die deutsche Nationalmannschaft feiert einen WM-Auftakt nach Maß und spielt sich zeitweise in einen Rausch.
SID
Die sieben Treffer gegen den Außenseiter bringen Deutschland auf Rang eins der "ewigen" WM-Tore-Tabelle.

Das 7:1 (3:1) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum WM-Auftakt gegen Curacao wurde auch in Brasilien aufmerksam registriert – und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen wurden im Land des Rekordweltmeisters schmerzhafte Erinnerungen an das 1:7 gegen Deutschland bei der Heim-WM 2014 wach. Zum anderen wurde Brasilien in der „ewigen“ WM-Tore-Liste von der DFB-Auswahl entthront.

Deutschland zieht an Brasilien vorbei

Der viermalige Weltmeister hat jetzt 239-mal bei Endrunden getroffen – einmal mehr als Brasilien, das zum Auftakt der XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada gegen Marokko (1:1) seinen 238. Treffer erzielt hatte. Deutschland hat dafür 113 Spiele und 21 Turnierteilnahmen gebraucht, bei Brasilien waren es 115 Partien und 23 Teilnahmen.

„Da sind sie wieder“, schrieb Globoesporte in Brasilien und kommentierte: „Deutschland erlebt einen Schreckmoment gegen Curacao, legt aber in der zweiten Halbzeit los und wiederholt das historische Ergebnis von 2014.“ Bei O Tempo hieß es: „Deutschland beschert Curacao einen ‚Brasilien-Tag‘.“

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