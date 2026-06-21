"Mit drei Torhütern": Irak-Trainer scherzt über Taktik

Der Irak hat sich für das Aufeinandertreffen mit Topfavorit Frankreich bei der Fußball-WM eine ganz besondere Taktik ausgedacht.
Irak-Trainer scherzt über Taktik
„Ich habe gefragt, ob wir mit drei Torhütern spielen dürfen. Aber sie haben nein gesagt“, erzählte Trainer Graham Arnold mit breitem Grinsen: „Sie haben unglaubliche Spieler. Aber wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir können nur unsere Performance kontrollieren und nicht die von Frankreich.“
Irak will gegen Frankreich überraschen
Nach dem 1:4 zum Auftakt gegen Norwegen brauchen die Iraker bei ihrer zweiten WM Teilnahme nach 1986 am Montag (17.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Philadelphia etwas Zählbares. „Ich bin kein Trainer, der in ein Spiel geht, um es nicht zu verlieren“, betonte Arnold: „Ich will meinen Spielern den Glauben vermitteln, dass wir mit der Einstellung reingehen, dass wir das Spiel gewinnen können. Ich bin niemand, der auf Unentschieden spielen möchte.“
Es gehe gegen das französische Starensemble auch ein Stück weit darum, „es zu genießen, dass wir gegen die besten Spieler der Welt spielen“, sagte Angreifer Aymen Hussein. Generell können man das Spiel aber „positiv“ gestalten, „wenn wir all unsere Energie auf den Platz bringen“, so Arnold. Die Torhüterfrage ließ der Trainer nach den Patzern von Jalal Hassan im Auftaktspiel derweil noch offen.