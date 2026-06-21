"Mit drei Torhütern": Irak-Trainer scherzt über Taktik

SID 21.06.2026 • 21:37 Uhr Dem schier übermächtigen Gegner Frankreich würde der Außenseiter nur zu gerne mit einem besonderen Kniff begegnen.

Der Irak hat sich für das Aufeinandertreffen mit Topfavorit Frankreich bei der Fußball-WM eine ganz besondere Taktik ausgedacht.

„Ich habe gefragt, ob wir mit drei Torhütern spielen dürfen. Aber sie haben nein gesagt“, erzählte Trainer Graham Arnold mit breitem Grinsen: „Sie haben unglaubliche Spieler. Aber wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir können nur unsere Performance kontrollieren und nicht die von Frankreich.“

Irak will gegen Frankreich überraschen

Nach dem 1:4 zum Auftakt gegen Norwegen brauchen die Iraker bei ihrer zweiten WM Teilnahme nach 1986 am Montag (17.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Philadelphia etwas Zählbares. „Ich bin kein Trainer, der in ein Spiel geht, um es nicht zu verlieren“, betonte Arnold: „Ich will meinen Spielern den Glauben vermitteln, dass wir mit der Einstellung reingehen, dass wir das Spiel gewinnen können. Ich bin niemand, der auf Unentschieden spielen möchte.“