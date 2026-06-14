Mit "großen Herzen": Curacao will die Sensation

SID 14.06.2026 • 03:26 Uhr Der kleinste WM-Teilnehmer der Geschichte fordert zum WM-Auftakt das DFB-Team. Coach Dick Advocaat gibt sich zuversichtlich.

Trainer-Urgestein Dick Advocaat traut Curacao gegen Deutschland die Sensation zu. „Wir sind ein ganz kleines Land, aber wir sind zuversichtlich und werden ihnen das Leben schwer machen“, sagte der 78-Jährige vor dem WM-Auftakt in der Gruppe E am Sonntag (19.00 Uhr MESZ im LIVETICKER).

Und auch seine Spieler brennen auf den Auftakt auf der Weltbühne. „Es war eine lange Reise. Aber wir sind noch nicht fertig“, sagte Kapitän Leandro Bacuna.

Der karibische Inselstaat, mit rund 155.000 Einwohnern kleinster WM-Teilnehmer der Geschichte, wolle „den Menschen zeigen: Auch wenn wir sehr klein sind, haben wir ein großes Herz. Und mit großen Herzen kommt man sehr weit.“

Advocaat: „Wir haben nichts zu verlieren“

Der Schlachtplan? „Ich erwarte, dass Deutschland das Spiel dominiert. Wir werden den Raum nutzen müssen, den sie uns geben“, sagte Advocaat, der bei seiner persönlich dritten Endrunde (zuvor mit den Niederlanden und Südkorea) mit 78 Jahren zum ältesten WM-Coach der Geschichte aufsteigen wird: „Wir können nur gewinnen, wir haben nichts zu verlieren.“

Besonders würdigte Advocaat Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Ein fantastischer Trainer. Jung, berühmt, in so jungem Alter. Da muss man wirklich ungeheuer begabt sein“, sagte der 40 Jahre ältere Niederländer.