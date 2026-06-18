Möller sicher: DFB-Elf „auf Tuchfühlung“ zur Spitze

SID 18.06.2026 • 09:01 Uhr Der frühere Welt- und Europameister glaubt an einen WM-Coup.

Der frühere Welt- und Europameister Andreas Möller glaubt an einen WM-Coup der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er habe neben dem deutschen Auftaktsieg gegen Curacao (7:1) auch die ersten Spiele von Weltmeister Argentinien, Europameister Spanien oder Topfavorit Frankreich verfolgt, schrieb Möller in seiner kicker-Kolumne. „Und ich bin überzeugt: Unsere Mannschaft befindet sich zu diesen am höchsten gehandelten Nationen auf Tuchfühlung.“

Die DFB-Auswahl habe „die Qualität, in einem K.o.-Duell auch Gegner von diesem Format zu schlagen. Egal, was 2018 und 2022 war: Der Ruf der Deutschen als Turniermannschaft lebt, und die aktuelle Truppe von Julian Nagelsmann hat 2026 alle Möglichkeiten, ihm wieder gerecht zu werden“, schrieb Möller weiter.

„Entscheidend wird sein“, betonte der 58-Jährige, „wie die deutsche Elf gegen Top-Gegner die Balance hinbekommt, um defensiv nicht zu viel anzubieten. Da war gegen Curacao schon noch Luft nach oben zu erkennen. Aber dieses Turnier ist ja noch lang, worüber ich mich ganz generell sehr freue.“