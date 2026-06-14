Möller und Effenberg: Klopp-Aussagen zu Nagelsmann ein „No-Go“

SID 14.06.2026 • 14:00 Uhr Die beiden Ex-Nationalspieler kritisieren den TV-Experten. "So einen Satz finde ich respektlos", sagt 90er Weltmeister Möller.

Jürgen Klopp und Thomas Müller hatten ihren Spaß, doch ganz so lustig wie das Experten-Duo fanden einige Beobachter die Einlassungen zur Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht. Nach Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kritisierten auch die Ex-Nationalspieler Andreas Möller und Stefan Effenberg Klopp für den Auftritt bei MagentaTV.

„Ich finde, das geht nicht. So einen Satz finde ich respektlos. Wir wissen ja, was daraus gemacht wird. Das ist ein No-Go. Wenn Klopp Bundestrainer wäre – und im Hintergrund würden solche Sachen laufen, da wäre er auch nicht amüsiert“, sagte Möller (58) im WM-Doppelpass bei Sport1.

Klopp hatte vor laufender Kamera in einem Gespräch mit Thomas Müller über die mögliche deutsche Aufstellung gegen Curacao gesagt: „Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch. Noch.“ Schon Matthäus hatte in der Bild „mangelndes Feingefühl“ angemerkt, weil Klopp und Müller die Aufstellung Jamal Musialas infrage gestellt hatten.

Effenberg (57) pflichtete Möller, wie Matthäus Weltmeister 1990, bei. „Das geht nicht, er spricht vor einem Millionen-Publikum. Auch mit dem Lachen hintenraus“, sagte er: „So einen Spruch kannst du mit einem Bierchen an der Bar machen, wenn du allein bist. Aber nicht vor einem Millionen-Publikum, das ist ein absolutes No-Go.“ Klopp bringe Nagelsmann so „in die Bredouille. Nagelsmann weiß gar nicht, wie er darauf antworten soll.“