WM: Türkei-Coach von Kritik "sehr enttäuscht"

SID 19.06.2026 • 00:22 Uhr In der Türkei waren nach der Auftaktpleite hitzige Debatten entbrannt. Nationaltrainer Vincenzo Montella stärkt seiner Mannschaft öffentlich den Rücken.

Nationaltrainer Vincenzo Montella hat vor dem richtungsweisenden WM-Duell der Türkei seine Spieler in Schutz genommen.

Von den harschen Reaktionen nach der Auftaktpleite gegen Australien (0:2) sei er „sehr enttäuscht“, sagte der Italiener: „Die Spieler brauchen Unterstützung, sie brauchen Respekt, weil sie sich das verdient haben.“

WM: Türkei vor Duell mit Paraguay unter Druck

Die möglicherweise bereits entscheidende Partie am Samstag (5.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Paraguay habe man dennoch trotz des „Chaos“ mit „einem klaren Kopf vorbereitet“, betonte Montella (52).

Ihn selbst störe die heftige Kritik aufgrund seines Alters weniger, „aber die meisten unserer Spieler sind junge Kerle, sie könnten darunter leiden“. Das Ausmaß der Kritik habe er „nicht erwartet“. Die Mannschaft sei jedoch „vereinter denn je“.

Nach der Auftaktpleite waren in der Heimat hitzige Debatten entbrannt. Der Türkei droht das frühe Aus, ein Sieg gegen das ebenfalls noch punktlose Paraguay ist fast Pflicht. Man sei mit dem Ergebnis gegen Australien „nicht glücklich“ gewesen, erklärte Montella. Das zweite Spiel gegen Paraguay könne man nun „kaum erwarten, um ein paar Dinge aus unserer Sicht gerade zu rücken“.