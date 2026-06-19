Moriyasu über Fan-Aktion: "Teil der japanischen Kultur"

SID 19.06.2026 • 20:45 Uhr Dass die japanischen Fans Verantwortung für ihre Umgebung übernommen haben, überrascht Nationaltrainer Hajime Moriyasu nicht.

Nationaltrainer Hajime Moriyasu hat die Aufräumarbeiten der japanischen Fans in Dallas gewürdigt, überraschend kam die Aktion nach dem WM-Auftakt gegen die Niederlande (2:2) für ihn aber nicht. „Ich denke, das ist ein Teil der japanischen Kultur, auf den wir stolz sein können“, sagte Moriyasu am Freitag.

Viele Japaner würden einen Ort in einem besseren Zustand hinterlassen wollen, als sie ihn vorgefunden hätten. „Unsere Teammitglieder verhalten sich genauso. Die Japaner legen grundsätzlich großen Wert darauf, den Raum sauber zu hinterlassen“, sagte Moriyasu. Wenn Japan im zweiten Spiel der Gruppe F am Sonntagmorgen (6.00 Uhr MESZ/MagentaTV) gegen Tunesien in Monterrey/Mexiko antritt, dürften sich die „Blauen Samurai“ ähnlich verhalten.

Sportlich rechnet Moriyasu mit einer großen Herausforderung. Nach dem Trainerwechsel bei Tunesien warnte der 57-Jährige vor Aufbruchstimmung beim kommenden WM-Gegner. „Wir sind darauf vorbereitet, gegen eine völlig andere Mannschaft anzutreten“, sagte Moriyasu: „Ich bin mir sicher, dass sich die Mannschaft von der unterscheidet, die gegen Schweden angetreten ist.“

Tunesien hatte nach der heftigen Auftaktniederlage gegen Schweden (1:5) Trainer Sabri Lamouchi mit sofortiger Wirkung entlassen, die Nachfolge trat sein französischer Landsmann Hervé Renard an.