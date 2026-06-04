Mühsame WM-Generalprobe für Bayern-Star Kim

Maximilian Lotz 04.06.2026 • 09:35 Uhr Im letzten Test vor der Weltmeisterschaft gelingt Südkorea um Bayern-Profi Minjae Kim nur ein knapper Erfolg.

Mit Bayern-Profi Minjae Kim als Abwehrchef ist Südkorea bei der WM-Generalprobe gegen El Salvador ein mühevoller 1:0 (0:0)-Sieg gelungen.

Dong-Gyeong Lee (57.) erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoß den einzigen Treffer des Spiels. Kim stand in der Startformation und wurde in der 62. Minute ausgewechselt, als Trainer Myung-Bo Hong nahezu die komplette Mannschaft austauschte. Kapitän Heung-Min Son kam beispielsweise auch nur von der Bank aus zum Einsatz.

Kim agierte dabei als zentraler Mann einer Dreierreihe mit Gi-hyuk Lee und Han-beom Lee an seiner Seite.

Kim als Abwehrchef – Dreierreihe „zeitweise nicht auf einer Wellenlänge“

Die koreanische Agentur Yonhap sah das Abwehr-Trio in der Deckungsarbeit „zeitweise nicht auf einer Wellenlänge“. Zudem gelang es nicht, mit schnellem Passspiel aus der Defensive heraus für nötige Entlastung zu sorgen.

„Wir hatten zu Beginn des Spiels einige Schwierigkeiten im Angriff, aber ich glaube, dieses Spiel wird uns sehr helfen“, sagte Nationaltrainer Hong hinterher.