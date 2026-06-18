WM: Thomas Müller sieht DFB-Team nur als Herausforderer

SID 18.06.2026 • 03:07 Uhr 2014 befand sich das DFB-Team beim Titelgewinn auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung. Ganz so weit sieht Thomas Müller das Team derzeit noch nicht.

Ex-Weltmeister Thomas Müller sieht die deutsche Nationalmannschaft bei dieser Fußball-WM in einem „2010er-Modus“. Das DFB-Team sei „ein sehr, sehr guter Herausforderer“, man könne aber nicht erwarten, „dass die Mannschaft von A bis Z in Richtung Titel marschiert“, sagte Müller am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Veranstaltung in New York über Parallelen zu früheren Turnieren.

Bei der WM 2010 in Südafrika war die deutsche Auswahl mit vielen jungen Spielern mit begeisterndem Fußball ins Halbfinale gestürmt und dort erst an Spanien gescheitert. Auch dieses Jahr habe Deutschland ein junges Team.

„Wir sollten uns die Chance geben, dass wir in diese K.o.-Phase reinwachsen und einfach mal die Leistung bewerten“, sagte Müller, er betonte: „Wir entwickeln uns noch.“ Beim WM-Titelgewinn 2014 habe sich seine Generation dagegen auf dem „Höhepunkt der Entwicklung“ befunden.