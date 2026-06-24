Musiala: NBA-Star Curry als Inspiration

SID 24.06.2026 • 08:48 Uhr Jamal Musiala sieht Stephen Curry als Vorbild. Der Nationalspieler ist großer Basketball-Fan und sieht den Point Guard der Golden State Warriors als Vorbild.

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala zieht jede Menge Inspiration aus seiner zweiten Leidenschaft Basketball – und sieht dort vor allem Altstar Stephen Curry als Vorbild. „Ich möchte die gleiche Freude versprühen, die er auf dem Platz vermittelt“, sagte Musiala (23) der Sport Bild.

Der 38 Jahre alte Point Guard der Golden State Warriors habe „hart gearbeitet, um da hinzukommen, wo er heute ist“, sagte Musiala bewundernd und ergänzte: „Steph Curry hatte ähnlich wie ich mit Verletzungen zu kämpfen, er musste sich richtig durchbeißen. Er hatte in seiner Karriere gute und schlechte Phasen, aus denen er gelernt hat. Er hat immer an sich geglaubt.“

Außerdem gefalle ihm, wie Curry „als Mensch ist. Er hat sich trotz des Erfolges nie verändert, ist immer freundlich und sympathisch geblieben. Ich habe ihn zwar noch nicht persönlich getroffen. Aber alles, was ich von ihm mitbekomme, ist, dass er ein sehr guter Typ ist.“

Musiala: DFB-Team kann von den Basketballern lernen

Überhaupt glaubt Musiala, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der WM viel lernen kann von den Basketballern. NBA-Champion New York Knicks lebe von seinem „mannschaftlichen Zusammenhalt“, sagte er. Finalgegner San Antonio Spurs habe zwar „die besseren Einzelspieler“ gehabt, „aber das Team der Knicks passte einfach besser zusammen. Und das kann bei uns auch der entscheidende Faktor werden.“