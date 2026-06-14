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Musiala-Sorgen? Nagelsmann reagiert

Musiala-Sorgen? Nagelsmann reagiert

Jamal Musiala hat beim WM-Auftakt leichte körperliche Probleme. Bundestrainer Julian Nagelsmann ordnet ein.
DFB-Stürmer Kai Havertz adelt nach dem Kantersieg gegen Curacao gleich mehrere seiner Teamkollegen und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus.
Christopher Mallmann
Jamal Musiala hat beim WM-Auftakt leichte körperliche Probleme. Bundestrainer Julian Nagelsmann ordnet ein.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die leichten körperlichen Probleme bei DFB-Superstar Jamal Musiala eingeordnet – und mögliche Sorgen entkräftet.

„Er (Musiala; Anm. d. Red.) hat sich bei seiner Auswechselung beschwert – also lieb beschwert. Wir haben ihn auch nicht deshalb runtergenommen, sondern weil wir noch andere Spieler im Kader haben wie Deniz Undav“, sagte Nagelsmann nach dem Kantersieg gegen Curacao (7:1) bei Magenta TV.

Musiala war in der zweiten Hälfte bei einem Zweikampf am Knöchel getroffen worden (57) und begann anschließend leicht zu humpeln. In der 64. Minute wurde er für Deniz Undav ausgewechselt (64.).

Immer wieder Probleme bei Musiala

Nagelsmanns Schluss: „Ich habe jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört. Ich denke, es ist alles gut.“

Musiala hatte sich bei der Klub-WM im vergangenen Sommer das Wadenbein gebrochen und wird seitdem von diversen körperlichen Problemen geplagt.

Der 23-Jährige erzielte gegen Curacao das zwischenzeitliche 4:1 (47.).

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