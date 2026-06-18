Musiala wähnt sich auf dem richtigen Weg

SID 18.06.2026 • 05:18 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann hat dem Zauberfuß in einer schweren Zeit geholfen.

Jamal Musiala wähnt sich nach seiner schweren Verletzung auf dem Weg zurück zu alter Stärke. „Das ganze Spiel hat mich glücklich gemacht. Ich glaube, dass war eines der besten Spiele seit der Verletzung“, sagte der Zauberfuß aus München im ZDF-Interview über seinen Auftritt beim deutschen WM-Traumstart gegen Curacao (7:1).

Musiala hatte in Houston zum zwischenzeitlichen 4:1 getroffen. Doch nicht nur sein erstes WM-Tor habe ihm „das beste Gefühl gegeben“. Der 23-Jährige hatte sich im vergangenen Jahr bei der Klub-WM verletzt. Nach seinem Comeback tat er sich im Verein und in der Nationalmannschaft verständlicherweise schwer.

Die aufkommende Kritik ließ er aber nicht an sich ran. „Ja, ich kann mir vorstellen, was gesagt wurde. Aber ich lese wirklich gar nichts. Ich weiß gar nicht, was los ist“, sagte Musiala. Sein Fokus sei es, „einfach bei mir zu bleiben“. Er wolle alles tun, „damit ich der Mannschaft so viel wie möglich helfen kann“.