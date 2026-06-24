Muskuläre Probleme: DFB-Team ohne Brown

SID 24.06.2026 • 16:45 Uhr Vor dem WM-Gruppenfinale gegen Ecuador kann der Frankfurter nicht mit der Mannschaft trainieren.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im WM-Gruppenfinale gegen Ecuador wohl auf Linksverteidiger Nathaniel Brown verzichten. Der Frankfurter konnte am Mittwochvormittag (Ortszeit) nicht an der letzten Einheit vor der Abreise nach New York/New Jersey zum Duell mit den Südamerikanern teilnehmen. Stattdessen absolvierte Brown ein leichtes Lauftraining mit Athletikcoach Krunoslav Banovcic.

Als Ersatz für Brown steht David Raum parat. Der Leipziger hatte seinen Stammplatz erst im WM-Vorfeld an Brown verloren. Damit muss Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Startelf mindestens auf zwei Positionen verändern: Nach dem Turnier-Aus für Nico Schlotterbeck (Innenband) rückt Antonio Rüdiger ins Abwehrzentrum neben Jonathan Tah.

Das Training im Spry Soccer Stadium von Winston-Salem fand nach dem starken Regen am Vortag wieder im gewohnten Sonnenschein statt. Der Jonglierkreis mit Pascal Groß und Maximilian Beier legte fast schon obligatorisch früh los, auch das Stuttgarter Trio mit Deniz „Uns“ Undav, Angelo Stiller und Jamie Leweling war vorzeitig dabei. Manuel Neuer hielt entspannt den Ball hoch.

Das Spiel am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Finalstadion von East Rutherford ist sportlich für die DFB-Elf nicht mehr von großer Bedeutung: Sie steht bereits als Gruppensieger fest.

Nach dem Mittagessen geht es am Nachmittag (15.00 Uhr Ortszeit/21.00 Uhr MESZ) im FIFA-Charterflieger vom örtlichen Smith Reynolds Airport in rund 1:15 Stunden die US-Ostküste hoch nach Norden ins etwas mehr als 700 Kilometer entfernte Newark. Ihr Hotel bezieht die DFB-Elf im MC, Autograph Collection Montclair. Nagelsmann und Super-Joker Undav stellen sich im Stadion auf der Pressekonferenz (18.45/1.45 Uhr) noch den Reporterfragen.

Das Stadion der Football-Teams New York Giants und New York Jets in East Rutherford ist mit 80.663 Plätzen das zweitgrößte der WM. Der deutsche Fanblock ist mit 4800 Zuschauern ausverkauft.