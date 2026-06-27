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Muss Deutschland ums Achtelfinale zittern? Die Frage der Woche
Muss Deutschland zittern?
Beim DFB-Team herrscht Nervosität. Muss die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar ums Achtelfinale zittern? Die Frage der Woche im FIROCKX.ONE WM Doppelpass.
SPORT1
27.06.2026 • 22:39 Uhr
Beim DFB-Team herrscht Nervosität. Muss die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar ums Achtelfinale zittern? Die Frage der Woche im FIROCKX.ONE WM Doppelpass.
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