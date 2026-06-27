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Muss Deutschland ums Achtelfinale zittern? Die Frage der Woche

Muss Deutschland zittern?

Beim DFB-Team herrscht Nervosität. Muss die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar ums Achtelfinale zittern? Die Frage der Woche im FIROCKX.ONE WM Doppelpass.
Rudi Völler bekennt auf der DFB-Pressekonferenz: Das ist die größte Gefahr, derer sich die Nationalmannschaft stellen muss.
SPORT1
Beim DFB-Team herrscht Nervosität. Muss die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar ums Achtelfinale zittern? Die Frage der Woche im FIROCKX.ONE WM Doppelpass.
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