Bereits 1986 stand Mexikos heutiger Fußball-Nationaltrainer Javier Aguirre bei einer Heim-WM auf dem Rasen des Aztekenstadions – und 40 Jahre später gibt es ein kurioses Wiedersehen. „Es ist ein Zufall, dass der Trainer Südafrikas damals ebenfalls dieses Spiel bestritten hat“, sagte Aguirre vor dem Eröffnungsspiel des Co-Gastgebers gegen die „Bafana Bafana“ am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Mexiko-Stadt.
Nach 40 Jahren: Wiedersehen für Aguirre und Broos zum WM-Start
Am 3. Juni 1986 hatten sich Aguirre und Südafrikas belgischer Coach Hugo Broos als Spieler gegenüber gestanden, als Mexiko die Belgier zum WM-Auftakt mit 2:1 bezwang. „Ich erinnere mich daran, wie selbstbewusst wir waren, bevor wir auf das Spielfeld gegangen sind – vor unserem Spiel gegen Belgien. Wir haben gespürt, dass dieses Spiel nicht schiefgehen kann“, sagte der 67-Jährige, der Mexiko bereits 2002 und 2010 bei einer WM betreut hatte.
Die Besonderheit einer Heim-Weltmeisterschaft unterstrich Aguirre derweil auch im Zwiegespräch mit seinem Team: „Es gibt nichts Schöneres, als in seiner Heimat zu spielen. Viele Menschen waren noch nicht geboren, als wir zum letzten Mal eine WM hier hatten. Das habe ich ihnen erzählt. Die Botschaft ist bei ihnen angekommen.“ Der Donnerstag, so Aguirre, werde „ein historischer Tag für uns. Kaum jemand wird noch einmal eine WM in Mexiko erleben.“