Nach 40 Jahren: Wiedersehen für Aguirre und Broos zum WM-Start

SID 10.06.2026 • 23:16 Uhr Als Spieler erlebte Mexikos Nationaltrainer 1986 bereits eine Heim-WM. Damals spielte er kurioserweise gegen Südafrikas heutigen Coach.

Bereits 1986 stand Mexikos heutiger Fußball-Nationaltrainer Javier Aguirre bei einer Heim-WM auf dem Rasen des Aztekenstadions – und 40 Jahre später gibt es ein kurioses Wiedersehen. „Es ist ein Zufall, dass der Trainer Südafrikas damals ebenfalls dieses Spiel bestritten hat“, sagte Aguirre vor dem Eröffnungsspiel des Co-Gastgebers gegen die „Bafana Bafana“ am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Mexiko-Stadt.

Am 3. Juni 1986 hatten sich Aguirre und Südafrikas belgischer Coach Hugo Broos als Spieler gegenüber gestanden, als Mexiko die Belgier zum WM-Auftakt mit 2:1 bezwang. „Ich erinnere mich daran, wie selbstbewusst wir waren, bevor wir auf das Spielfeld gegangen sind – vor unserem Spiel gegen Belgien. Wir haben gespürt, dass dieses Spiel nicht schiefgehen kann“, sagte der 67-Jährige, der Mexiko bereits 2002 und 2010 bei einer WM betreut hatte.