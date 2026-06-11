Nach Baumgartner-Ausfall: Österreich nominiert Ljubicic nach

SID 11.06.2026 • 07:31 Uhr Teamchef Ralf Rangnick ersetzt den verletzten Christoph Baumgartner mit einem Schalker Aufsteiger.

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Christoph Baumgartner reagiert und den Schalker Dejan Ljubicic für die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada nachnominiert. Das gab der österreichische Verband bekannt. Der Mittelfeldspieler stößt am Donnerstag im ÖFB-Camp im kalifornischen Santa Barbara zur Mannschaft.

Dort wird ihn auch Baumgartner empfangen. Der 26 Jahre alte Profi von RB Leipzig hatte sich beim Aufwärmen für das Testspiel gegen Tunesien am 1. Juni eine Muskelverletzung zugezogen. Baumgartner fällt für das gesamte Turnier aus, bleibt während der Reha aber in den USA, um das Team vor Ort zu unterstützen.

Ljubicic kam im Januar aus Zagreb nach Gelsenkirchen und feierte anschließend mit dem Traditionsklub die Bundesliga-Rückkehr. In 15 Zweitliga-Spielen schoss der Wiener vier Tore. Zuvor hatte der 28-Jährige für den 1. FC Köln gespielt. Für die österreichische Auswahl stand Ljubicic bislang neun Mal auf dem Platz (ein Tor).